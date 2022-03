Jornada nacional de protesta de Barrios de Pie

“Es una jornada nacional de lucha en contra del acuerdo con el FMI y se lo decimos al gobierno nacional, que no priorizó a los humildes, y repudiamos su actitud. Necesitamos incrementos en nuestros ingresos porque no alcanza, pedimos emergencia alimentaria para que las familias puedan comer. Esperamos respuestas nacionales que no llegan y esta lucha continuará hasta que el gobierna ceda, no le interesa la situación económica de la gente”, dijo la referenta de la agrupación.

DESCARGAR

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

PRIMERA HORA

MARCELA VAQUER-NOELIA MOREYRA-DIEGO RODRÍGUEZ