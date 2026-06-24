Jornada estable y muy fría en gran parte de la Argentina

Una masa de aire frío continúa dominando las condiciones meteorológicas en gran parte del país y mantiene un escenario de tiempo estable, cielo mayormente despejado y temperaturas invernales. Las heladas volvieron a registrarse en numerosas provincias durante las primeras horas del día, especialmente en el centro, oeste y sur del territorio nacional.

En la región central, el ambiente será frío durante la mañana y fresco por la tarde. La ciudad de Buenos Aires tendrá una temperatura mínima de 4°C y una máxima de 12°C. Córdoba registrará una de las mínimas más bajas de la región, con -1°C y una máxima de 16°C. También se esperan heladas en La Pampa, San Luis y Santa Fe, donde las mínimas oscilarán entre -1°C y 0°C.

En Cuyo persistirán las condiciones estables y secas. Mendoza tendrá temperaturas entre 1°C y 13°C, San Juan entre -1°C y 15°C, mientras que La Rioja alcanzará una máxima de 16°C tras una mañana muy fría.

El norte argentino presentará cielos despejados y una importante amplitud térmica. Salta registrará temperaturas entre -2°C y 15°C, Jujuy entre 0°C y 15°C, Catamarca entre 3°C y 17°C y Tucumán entre 5°C y 17°C. En el noreste, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones tendrán mínimas de entre 3°C y 5°C y máximas cercanas a los 17°C.

La Patagonia continuará bajo condiciones invernales. Neuquén tendrá una mínima de 0°C y una máxima de 14°C, Río Negro entre 1°C y 9°C, Chubut entre 2°C y 9°C, Santa Cruz entre -1°C y 4°C y Tierra del Fuego entre 2°C y 4°C. Aunque persistirá algo de nubosidad en algunos sectores, no se esperan fenómenos significativos.

El panorama nacional seguirá caracterizado por la estabilidad atmosférica, la baja humedad y el predominio del sol. Las heladas continuarán siendo una constante en amplias zonas del país durante las primeras horas del día, mientras que las temperaturas máximas mostrarán una leve recuperación durante la tarde, especialmente en el norte argentino.