Jorge Pinchevsky, el músico que electrificó el violín y rompió todos los moldes

En un repaso emotivo, Pablo Vázquez recordó la trayectoria de Jorge Pinchevsky, el violinista nacido en Rosario el 10 de septiembre de 1943 y criado en La Plata, que eligió electrificar su instrumento y lo convirtió en voz protagónica del rock argentino.

Su violín marcó discos esenciales como Vida de Sui Generis, Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, Cristo Rock de Porchetto y La Biblia de La Pesada. Tocó junto a Billy Bond, Claudio Gabis, Alejandro Medina y Miguel Cantilo, y también dejó su sello en La hija de la lágrima de Charly García.

Radicado en Europa durante los 70, volvió en 1985 y siguió sumando colaboraciones, desde Alcohol Etílico hasta Arbolito. Falleció en La Plata en 2003, tras un accidente, pero su legado perdura: el violín eléctrico como voz imprescindible del rock nacional.