Jorge López Ruiz y sus melodías irremplazables

Los dos grandes de la radio comparten con la audiencia sus gustos musicales que oscilan entre diversidad de géneros.

Es parte de esta emisión Jorge López Ruiz, pilar indispensable del jazz, con su disco "De boite en boite".

También, el tema "Compuesta y sin novio", una canción gitana de Martirio con una base de jazz, en el que se habla de una mujer que no se quiere casar.

Otros de los elegidos son "Café Madrid", por los 30 años de la banda "La Missisipi", el disco "Uncle Cool", en homenaje al gran músico Bobby Caldwell y Tony Ronald.

Se podrá escuchar, a su vez, una versión particular de Zamba de mis pagos, por Waldo de los Ríos, entre muchas otras perlas musicales.