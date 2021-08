Jorge Higuaín: “Diego fue lo máximo que dio el fútbol argentino”

Un maravilloso exfutbolista, con paso por equipos como River, Boca y San Lorenzo, primero famoso por él y después manteniendo ese reconocimiento por sus hijos, Jorge Nicolás ‘Pipa’ Higuaín recordó su carrera y contó grandes anécdotas en dialogo con Alejandro Apo

En tanto a sus comienzos expresó: “Pasa que a veces es difícil hablar de esa época porque la crianza que tuvimos nosotros no tiene nada que ver con los pibes de ahora, que no digo que sea mejor ni peor, pero era diferente. “Antes nos pasamos viviendo en la calle jugando a la pelota, teníamos ese sentimiento de pertenencia”

En este sentido expresó: “Dentro de esa formación media callejera íbamos formando un poco la personalidad y eso de alguna manera fue también lo que me sirvió cuando me incorpore al sistema de fútbol amateur y profesional para mantener una carrera extensa”

Ante sus atributos como defensor destacó que “era propio de las características de los marcadores centrales de nuestra época”

Con relación a su retiro futbolístico afirmó que “fue un final trágico”: “Me había contratado Banfield con Valentin Suarez y me pidieron por favor que vaya porque necesitaban un equipo para ascender, me convencieron y lamentablemente pude jugar un partido y medio porque se me cortó el tendón de aquiles”. “De ahí rescindir el contrato porque no me pareció justo estar cobrando cuando no iba a jugar, nos dimos la mano y esa fue mi despedida del fútbol profesional”

Al respecto de los técnicos con los que convivió a lo largo de su carrera: “Tuve tantos y tan buenos que puedo nombrar desde mis comienzos en el fútbol del ascenso, como Jorge Perez que me hizo debutar, Eduardo Gianin que valoraba mucho”. “En primera tuve al Bambino Veira que fue magnífico, también tuve la dicha de ser entrenado por Juan Carlos Lorenzo, y el más grande, que para mí que es Cesar Luis Menotti”. “Tuve también el lujo de ser entrenado temporalmente por Pedernera”

“Hoy yo veo que se preocupan más por ponerle un relojito en la espalda a los jugadores y ver si pueden hacer los 100 metros. Nosotros teníamos técnicos que perdían el tiempo enseñándonos cosas y luego estaba uno en la voluntad de querer aprender o no”

Al respecto de sus hijos Gonzalo y Federico comentó: “Están los dos juntos después de casi 15 años”. “Se volvieron a juntar porque ellos llegaron a jugar juntos en River, después Gonzalo se fue para el Real Madrid, Fede se fue para el Besiktas y vuelven a encontrarse ahora”. “Para mi es una alegría que puedan compartir esta etapa final de la carrera” destacó.

“Diego fue lo máximo que dio el fútbol argentino. De acá el Beto Alonso y Bochini fueron super cracks también del fútbol argentino” afirmó.