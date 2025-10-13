Jorge Fernández Gentile: “El 85% de los casos paranormales tiene una explicación lógica”

El periodista e investigador Jorge Fernández Gentile, fundador del grupo Dogma Argentina, habló sobre su trayectoria en la investigación de fenómenos paranormales y ufológicos, con más de 200 casos estudiados en el país.

Gentile destacó que “el 85% de los casos que analizamos no tienen origen sobrenatural, sino causas naturales o psicológicas”, aunque admitió que existe un pequeño porcentaje de sucesos que desafían toda explicación.

El autor, que próximamente publicará su novela Pinar, una argentina en Estambul, reflexionó sobre la delgada línea entre ciencia y creencia, y sobre cómo el avance tecnológico reaviva la fascinación por los misterios del universo.

También mencionó hallazgos como la “esfera de Colombia”, un objeto de composición mixta que aún se estudia en México, y sostuvo que “la evolución humana no podría haberse dado sin cierta ayuda externa”.