Jorge Eduardo Scheinig: "Abrimos nuestra casa para que todos se sientan felices con la visita del Papa"

Jorge Eduardo Scheinig, arzobispo de Mercedes-Luján, habló con Nicolás Yacoy sobre la visita del papa León XIV que se producirá entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.

"La visita de un Papa supone una gran movilización humana pero también un gran movimiento interior; nos hace rezar pensar y sentir".

"Hay personas que nos unen y me parece que el Papa va a generar eso, y será para toda la Argentina. Hay cuestiones que a todos nos hacen sentir bien".