Jorge Durietz, ícono de la música argentina, visitó Soy Nacional

Nacido en Buenos Aires, el músico y compositor, integrante del histórico dúo Pedro y Pablo junto a Miguel Cantilo, se presentará en La Carbonera el viernes 7 de noviembre con un espectáculo que recorrerá distintas etapas de sus 56 años de música.

En la charla con Sandra Mihanovich, que tuvo sus momentos musicales, repasó parte de su trayectoria profesional por la cual en 2023 fue reconocido como Personalidad Destacada de la Cultura en la Ciudad de Bs. As.

“Yo arranqué con la música aprendiendo guitarra a los 8 años, en el boom del folclore”.

“Estuvimos en el lugar y el momento adecuado donde se gestaba un movimiento de música que nadie sabía lo que iba a ser”, dijo en referencia a Pedro y Pablo.

“Hacíamos música por puro placer, la música nos chupó”, reflexionó Durietz.

También, Soy Nacional recibió la visita del actor Mariano Saborido y repasaron su historia profesional que lo llevó de Puerto Deseado, Santa Cruz, hasta la mítica calle Corrientes, en Buenos Aires.

“Estoy grabando una peli que sale el año que viene y en noviembre empiezo una serie”, adelantó.

“Actuar es jugar para mí, yo tendría cinco o seis años y había algo en los personajes de Antonio Gasalla que me atraía”.

Actualmente, Mariano protagoniza tres obras de teatro de manera simultánea: Viento Blanco (funciones en Dumont 4040), Lo que el río hace (de María y Paula Marull, teatro Astros) y La Llamada, que estrenó en el teatro Astros, junto a figuras como César "Banana" Pueyrredón, Leticia Siciliani, Flor Jazmín Peña y Juli Castro.

Sandra y Mariano conversaron, a su vez, con Juanse Rausch, director de La Llamada y Viento Blanco.