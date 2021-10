Jorge Contino: "Jugar en el Martearena es hermoso”

Por cuartos de final de Copa Salta, Juventud recibe a Deportivo Quebrachal, mañana desde las 21, en Estadio Padre Martearena. Jorge Contino, presidente de Quebrachal, en comunicación con el programa Gambeta de Dama, habló sobre el partido y también confirmo que la revancha se jugara en Joaquín V. Gonzáles. “Es histórico jugar con un equipo de la capital como Juventud", afirmó.

"Nuestro equipo está formado por jugadores de la zona. Esta revolucionado el Quebrachal, por el partido. No es nada es fácil el encuentro, pero sabemos que en la cancha somos once contra once. En partidos así nos agrandamos. Jugar en el Martearena, es hermoso”, aseguro.

