Hoy cumple 57 años Jonas Kaufmann, sin lugar a dudas, uno de los tenores más trascendentes de los últimos tiempos. Nacido en 1969 en la ciudad Munich, comenzó su carrera en los teatros de ópera de Saarbrücken y Stuttgart antes de integrar la Ópera de Zurich. Desde su debut en el Metropolitan Opera en Nueva York en 2006, Kaufmann canta los roles principales en los teatros líricos más importantes del mundo, como La Scala, la Ópera de París, Wiener Staatsoper, Bayerische Staatsoper München y el Royal Opera House de Londres. Su amplísimo repertorio incluye ópera italiana, francesa y alemana, así como Lied alemán, francés e inglés; oratorio y opereta.

Lo escuchamos junto al pianista Helmut Deutsch, interpretando el lied 'Una luminosa mañana de verano' del ciclo de canciones Dichterliebe, op 48 de Robert Schumann.

Además, un 10 de julio de los siguientes años

1835 en el seno de una familia judía, en Lublin, nace Henri Wieniawski, uno de los más fantásticos violinistas de su tiempo y en cuya memoria, en Polonia, su país, se lleva adelante del Concurso Wieniawski de violín, de los más importantes del mundo.

1895 En Munich, nace Carl Orff, el compositor que ha quedado en la memoria colectiva por Carmina burana, una cantata escénica sumamente popular y que, a su modo, a pura potencia y tradicionalidad, encarnó el ideal de la música alemana según el paradigma del nazismo.

1940 Muere el compositor Donald Francis Tovey, un gran teórico, musicólogo y ensayista inglés, autor de una gran cantidad de artículos para la Enciclopedia Británica y numerosas libros que recogieron sus muchísimos escritos.

1952 Muere Rued Immanuel Langgaard, el último compositor del romanticismo tardío danés, autor de un amplio corpus de música instrumental y vocal del cual se destacan sus 16 sinfonías.