Joaquín Pizzorno se coronó campeón mundial de Taekwondo en Estados Unidos

Con solo 24 años Joaquin Pizzorno, se consagró en la Copa del Mundo de Taekwondo ATA desarrollada en la ciudad de Phoeniz, en el estado de Arizona, en Estados Unidos.

El deporte argentino suma así una nueva hazaña internacional de la mano de Joaquín, vecino de Bella Vista, quien logró colgarse la medalla de oro en la categoría Open Sparring, una de las divisiones de combate más exigentes del certamen.

Con este título, el deportista —que ostenta el rango de cuarto Dan de ATA— consolida una trayectoria impresionante que ya contaba con cuatro campeonatos panamericanos en su haber.

En diálogo con el equipo de Pasión Nacional contó detalles de su carrera su preparación y la pelea que lo consagró campeón que tuvo lugar en los Estados Unidos en el mismo momento en el Argentina disputaba la final del Mundial de Fútbol con España.

Además de su faceta como competidor de elite, Pizzorno desempeña un rol fundamental en la formación de nuevos talentos: es entrenador del equipo juvenil de sparring y forma parte del cuerpo técnico de la escuela SMA Bella Vista, dejando una huella tanto dentro como fuera del tapiz.