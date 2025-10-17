Joaquín Paños: "La IA simplifica y automatiza la contabilidad"

Joaquín Paños, Ricardo Espinosa y Thomas Shaw son los tres cofundadores de Lannis, una plataforma digital que se define como un “asistente contable”, que usa herramientas de IA. Pero esta innovación generó una reacción casi inmediata por parte del gremio de los contadores.
Paños, en diálogo con Viva la Pepa, remarcó que "la IA es una gran herramienta para realizar la contabilidad familiar y empresarial, pensada para colaborar con la tarea de los contadores y no para reemplazarlos".
