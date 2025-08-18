Joaquín Linne: "La IA y las redes cambiaron la forma de relacionarnos”

Joaquín Linne, sociólogo, docente investigador. Desde hace varios analiza los modos de relacionarse en la era de las aplicaciones de citas, las fobias sociales post pandemia y la híperexigencia que reina a la hora de buscar pareja. Autor del libro La reinvención del amor, habló con Nunca es tarde y sostuvo que "hay un cambio profundo en la sociedad a partir del uso masivo de las redes sociales” .

Linne aseguró que actualmente “la figura del compañero, la pareja, de ese otro que estaba con nosotros, cambió y pasó a ser el vínculo virtual que mantenemos con mucha gente en las redes sociales”. Reconoció que dicha transformación se acentuó a partir del 2020: “La pandemia aceleró la digitalización de la gente y acentuó el aislamiento”.