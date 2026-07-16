Joaquín Levinton reversionó "Wonderwall" para alentar a la Selección

La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 estuvo marcada por múltiples expresiones de apoyo a la Selección. Entre ellas se destacó una particular versión de “Wonderwall”, el clásico de la banda británica Oasis, que fue reinterpretada con referencias al equipo de Lionel Scaloni y rápidamente comenzó a circular entre los hinchas en redes sociales y distintos espacios de encuentro.

El músico y cantante Joaquín Levinton dialogó con el equipo de Korol en el aire y se refirió a la iniciativa que convirtió una de las canciones más emblemáticas del rock británico en una pieza de aliento para la Selección Argentina.

"Me encanta Oasis y quería apoyar a la Selección. Fui valiente por mandarla antes del partido, porque si llegábamos a perder...", expresó.

El rockero cambió la letra, en castellano, y le sumó referencias a Diego Maradona y Lionel Messi.

“Wonderwall” fue publicada por Oasis en 1995 y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la historia del britpop. La canción trascendió generaciones y fronteras, manteniéndose como una referencia ineludible de la música popular contemporánea. Su popularidad permitió que fuera reinterpretada en numerosas ocasiones alrededor del mundo.

En el marco del cruce mundialista entre Argentina e Inglaterra, la adaptación impulsada por Levinton tomó una dimensión especial. La propuesta surgió como una forma de acompañar a la Selección en uno de los partidos más importantes del campeonato y rápidamente encontró eco entre los simpatizantes argentinos, que la adoptaron como parte del clima previo al encuentro.

La victoria argentina ante Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial le dieron un significado adicional a aquella reinterpretación. Lo que comenzó como una propuesta artística para la previa terminó formando parte de una jornada histórica para el deporte argentino, en la que millones de hinchas compartieron emociones tanto dentro como fuera de la cancha.