Joaquín Iturrería, DT del Midland, habló del batacazo en Copa Argentina

El técnico habló con el equipo de Pasión Nacional sobre el triunfo, el festejo, el presente del club y lo que viene para 2026.

"Hay mucho trabajo atrás de lo que se legró, mucha gente trabajando un equipo técnico de excelencia y un gran plantel que logró estos resultados".

"Nuestro torneo empeiza el 16 y tenemos que ajustar y seguir trabajando para llegar bien y poner todo en ese torneo".

Midland se consagró campeón del Apertura con una primera mitad de temporada implacable, y luego en la segunda mitad del año se quedó con el Clausura.

Fue declarado campeón absoluto y eso le permitió asegurar el ascenso de manera directa, sin necesidad de disputar finales ni depender de otros resultados.

En el marco de la Copa Argentian Midland dio el batacazo ante Argentinos lo derrotó por penales y se transformó en el cuarto equipo clasificado a 16avos de final.

Ahora, el equipo presidido por Agustín Orion espera por el ganador de Godoy Cruz-Deportivo Morón.