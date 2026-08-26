Joan Manuel Serrat, otra de las figuras entrevistadas en el Auditorio de Radio Nacional

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

En esta ocasión, recordamos la entrevista al cantante, compositor, escritor, poeta y guitarrista nacido en Barcelona, España, que tuvo lugar en el Auditorio de Radio Nacional el 23 de febrero de 2018.

Con presencia del público que se acercó a Maipú 555 de la Ciudad de Buenos Aires, Joan Manuel Serrat conversó con el periodista Carlos Ares sobre su historia de vida y su vínculo con la Argentina.