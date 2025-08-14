Jimmy Hendrix y Johnny Winter, en una colaboración especial

La invitación a este encuentro músico radial es para escuchar, por ejemplo, un disco del célebre guitarrista estadounidense fallecido en 1970, que tiene como novedad colaboraciones de otros músicos, entre ellos, el icónico guitarrista de blue y rock.

Por su parte, Héctor Larrea comparte una versión de Adagio del concierto para clarinete de Mozart por el Paquíto D' Rivera con Irakere.

Será protagonista, a su vez, el multi-instrumentista, compositor y arreglador, Ed Motta, una de los nombres más aclamados de la escena funk brasilera y una presentación conjunta de 1991 del trío Francis Albert Sinatra, Eydie Gormé y Steve Lawrence, entre muchos otros.

También, Carlos García y la Orquesta de tango de Buenos Aires; Luis Eduardo Aute, Chavela Vargas, Chabuca Granda, Mísia y más.