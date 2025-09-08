Jesús María Silveyra: “Escribí su biografía para que San Carlo Acutis interceda por la salud de mi esposa”

San Carlos Acutis es el primer santo milenial. Nació en Londres el 3 de mayo de 1991 donde vivían por el trabajo de su padre y luego se trasladaron a Milán y después de hacer la comunión a los 7 años comenzó a dedicarse a la Iglesia. Fue famosa su frase: "La Eucaristía es mi camino al Cielo". Fue beatificado por el Papa Francisco, el 10 de octubre de 2020, y canonizado por el Sumo Pontífice, León XIV, el pasado 7 de septiembre.

El autor de San Carlo Acutis, una biografía, Jesús María Silveyra, en diálogo con Nunca es Tarde, contó la trastienda de escritura de la biografía del reciente Santo y la experiencia personal que lo acercó a su obra: “Escribí su biografía para que San Carlo Acutis interceda por la salud de mi esposa”.