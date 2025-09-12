En París, el 12 de septiembre de 1764 muere Jean-Philippe Rameau, el más importante compositor del barroco tardío francés y uno de los teóricos más fecundos y admirables de la historia de la música. Los invitamos a escuchar entonces, de su segundo libro de las Piezas para clavecín, el célebre rondó Los Cíclopes, en la versión de Aya Hamada.

Además, un 12 de septiembre de los siguientes años

1739 muere Reinhard Keiser, el compositor de óperas más popular de Alemania en los tiempos de Bach y Telemann.

1789 muere Franz Xaver Richter, compositor bohemio, el más importantes sinfonista de la Escuela de Mannheim.

1910 en Munich, al frente de una orquesta de 171 músicos y un coro de 850 integrantes, Gustav Mahler estrena su Sinfonía Nº8, conocida hasta ahora como la Sinfonía de los mil, una obra gigantesca en todo sentido, escrita en 1906 y que sintetiza y resume muchos de los paradigmas del romanticismo tardío.

1932 dos años después de su composición, Heitor Villa-Lobos estrena, en Río de Janeiro, la primera de sus nueve Bachianas Brasileiras.

1946 nace Vladimir Spivakov, gran violinista y director ruso que ha realizado innumerables y muy valoradas grabaciones al frente de su orquesta Los Virtuosos de Moscú.

1982 muere Federico Moreno Torroba, uno de los más vitales y prolíficos cultivadores de zarzuelas del siglo XX.