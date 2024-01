Javier Vega jugador de vóley profesional

Javier Vega, jugador profesional de vóley oriundo de la localidad Las Lomitas, actualmente reside y se desarrolla profesionalmente en Cantabria al Norte de España, pueblo que vive con mucha intensidad el vóley, así lo expresó Vega en contacto telefónico con esta emisora.

Iniciando este 2024, se consagraron campeones de la Copa Príncipe, donde además recibió varios reconocimientos entre los cuales se destacó como máximo anotador, 5º mejor bloqueador, 5º mejor sacador. "Concluimos con la Copa Príncipe somos los campeones y en estos momentos nos encontramos encaminados para lograr los objetivos del club. Este logro fue mas un desahogo que felicidad para mi en lo personal por todo lo vivido en estos últimos meses, noches enteras sin dormir pero había que salir a la cancha y rendir".

Vega recordando la perdida de su padre sin mencionar el hecho en si agradeció el permanente apoyo de su familia, amigos, compañeros. "Existe mucho sacrificio y esfuerzo detrás de cada jugador, situaciones por las que pasamos donde quizás mucha gente las desconoce. Pero Dios no hace nada al azar. En el peor momento de mi vida me puso en un lugar indicado con personas maravillosas, familias que me abrieron las puertas de sus hogares, recibí mucho cariño y estoy eternamente agradecido". Cerró