Javier Santaolalla: “Las máquinas todavía no entienden lo que somos los humanos”

En Amnesia, con Pablo Valente, el invitado fue Javier Santaolalla, doctor en Física e ingeniero, investigador en el CERN y uno de los divulgadores científicos más reconocidos del mundo hispano. En una charla vibrante, Santaolalla habló sobre el avance de la inteligencia artificial, la libertad humana y el misterio de la conciencia.

“Estamos en un siglo donde el bienestar y el placer pueden transformarse en un caballo de Troya”, advirtió, mientras reflexionaba sobre los límites del control tecnológico y el valor de lo humano frente a las máquinas.

El físico español —autor de “Inteligencia Física” y creador de proyectos de divulgación que mezclan humor, ciencia y arte— visitará la Argentina en diciembre con su espectáculo ‘El amor y la ciencia’, que presentará en el Teatro Astral de Buenos Aires (6 y 7 de diciembre), Quality de Córdoba (10 de diciembre) y City Center Rosario (12 de diciembre).

“Las máquinas pueden ganar al Go o escribir un poema, pero todavía no entienden un chiste. Lo que nos separa de ellas es el misterio”, resumió con calidez y humor, en una conversación que cruzó filosofía, tecnología y emoción.

🎥 Mirá la entrevista completa en el canal de YouTube de Nacional Rock.