Javier Pastore anunció que se retirará del fútbol profesional

A sus 35 años y debido a una seguidilla de lesiones, el mediocampista argentino Javier Pastore aseguró que "antes de junio del año próximo" anunciará su retiro del fútbol profesional, tras catorce años de trayectoria en los que demostró sus cualidades técnicas en Talleres de Córdoba, Huracán, Palermo de Italia, PSG de Francia y la Selección nacional, entre otros.

"El fútbol ha cambiado. Es mucho más físico, menos técnico y no son las mejores condiciones para mi estilo de juego. La lesión de cadera fue muy dura y me limitaba para jugar. El fútbol me fue dejando y mi cabeza fue perdiendo fuerza porque era algo insoportable. Nos dejamos mutuamente", afirmó Pastore, en una entrevista con el sitio de fútbol español Relevo.

"Me mataba cuando mi hijo me decía 'papá vamos a jugar a jardín' y yo no podía levantarme del sillón del dolor que tenía. Ahí mi cabeza hizo un clic, pensé que por querer yo hacer algo, no estoy haciendo otra cosa con mi hijo, que es lo que más amo en el mundo", explicó.

De exquisita pegada y buen manejo de pelota, Pastore llegó a ser uno de los futbolistas más elogiados por Diego Maradona en su etapa como entrenador de la Selección mayor. Se inició en Talleres de Córdoba y luego brilló durante su paso por Huracán, con el que fue subcampeón del torneo Clausura de 2009, bajo la conducción de Ángel Cappa.

Al finalizar aquella temporada, emigró al Palermo de Italia y después llegaron sus 19 títulos en el Paris Saint Germain, en el que jugó entre 2011 y 2019.

Roma de Italia, Elche de España y un último paso por el fútbol de Qatar completaron la trayectoria del mediocampista que en varias ocasiones fue mencionado como posible refuerzo para Boca Juniors, pero finalmente nunca se concretó.

Fue convocado a la Selección argentina por Maradona y jugó el Mundial de Sudáfrica 2010 con sólo 19 años. Fue citado en doce ocasiones entre 2010 y 2015, en los que fue dos veces subcampeón de América.