Javier Negre permanece en Israel bajo asedio iraní y habla sobre el rol del periodismo

El periodista de La Derecha Diario, relata desde Israel los días "tortuosos y horrorosos" que vive bajo el asedio, la angustiante situación de los argentinos varados y su visión sobre la cobertura mediática internacional del conflicto con Irán.

Nicolás Yacoy, en "Vuelta en el Aire", conversó con Javier Negre, quien se encuentra en Israel cubriendo el recrudecimiento del conflicto. "Hemos tenido que ir al refugio", relata Negre sobre una mañana que comenzó con una alarma aérea. Si bien los misiles iraníes parecen haber cesado tras las advertencias de Estados Unidos, los días anteriores fueron "tortuosos, horrorosos, de noches en vela, de llamadas de familiares y de ver las fórmulas de escapar de este infierno".

Negre describe un panorama complejo para los ciudadanos argentinos.

Asegura que algunos ya lograron salir pagando "altas cantidades de dinero" a través de Egipto, Jordania o Chipre.

Sin embargo, "otros estamos quedándonos aquí a la espera de que la embajada de España, la Embajada Argentina o alguien nos ayude".

La Cancillería Argentina en el Centro del Debate

El periodista destacó que la Embajada Argentina está "continuamente pendiente de sus ciudadanos", incluyendo a quienes tienen DNI argentino como él. El embajador, según Negre, "está muy pendiente" y se espera una decisión en las próximas horas sobre los cerca de 300 argentinos todavía atrapados.

La dificultad para la salida no radica en la falta de medios, sino en que "no están dadas las condiciones" de seguridad para el trayecto terrestre. Egipto es considerado "no seguro" y, aunque Jordania lo es más, Argentina no cuenta con embajada allí. Además, Javier Negre percibe un debate en el gobierno argentino: por un lado, la intención de evitar el "paternalismo del estado" –es decir, si uno viajó a una zona de conflicto asumiendo los riesgos, debe arreglárselas por sus propios medios–, pero por otro, la sensibilidad ante una escala de tensión que podría ir a más y la imposibilidad de muchas personas de pagar entre 4000 y 5000 dólares para regresar. Se esperan definiciones tras varias reuniones de gabinete de crisis con la Cancillería.

El Compromiso de Contar la "Otra Verdad" y la Resiliencia Israelí

A pesar de haber tenido la oportunidad de irse, Javier Negre decidió quedarse. "Si Dios quiso que estuviese aquí en el estadio de la guerra, será porque tengo que estar aquí cubriéndolo", afirmó, explicando que "nadie está haciendo el trabajo que estamos haciendo en La Derecha Diario ni en la TV de mostrar la realidad". Critica que a la prensa internacional "el sufrimiento israelí, el pueblo más perseguido de la historia, no les interesa". Su misión es mostrar "esa realidad" y la "otra parte de la verdad", por la cual ha recibido "muestras de agradecimiento y de cariño" que lo impulsaron a postergar su regreso.

El periodista se muestra asombrado por la entereza y tranquilidad del pueblo israelí, un pueblo que "ha nacido en conflicto, se ha desarrollado en conflicto y está hecho a prueba de bomba". Observar a la gente "haciendo sus [vidas] mientras suenan alarmas es brutal", confiesa, lamentando que el periodismo internacional no cuente esta parte de la historia.

La Mirada sobre España: Un País "Camino a Venezuela"

Al margen del conflicto en Israel, Javier Negre también compartió su aguda perspectiva sobre la situación política en España, marcada por las denuncias de corrupción que rodean al presidente Pedro Sánchez y su entorno más cercano. "Sánchez lleva nadando años en lo basal de la corrupción", sentenció, mencionando investigaciones sobre su mujer, su hermano y otros colaboradores. Calificó los escándalos de "sin precedentes", acusando a Sánchez de "hacer de la necesidad virtud" al presentarse como la mejor opción frente a la oposición. Negre critica el control de Sánchez sobre "muchos medios de comunicación" que atacan a los medios críticos y a partidos como VOX, a los que "han convertido en una formación machista cuando no lo es, homófoba cuando no lo es". Concluyó con una sombría advertencia: "Así estamos en España, camino de Venezuela y no nos estamos dando cuenta, pasando por la Argentina".