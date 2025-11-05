Javier Milei viaja a Estados Unidos y Bolivia

El presidente Javier Milei emprenderá este miércoles un nuevo viaje hacia los Estados Unidos, con el objetivo de formar parte del America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en Miami.

El primer mandatario partirá a las 15 en dirección a la ciudad estadounidense, a la cual arribará a las 2.20 horas (hora argentina) del jueves 6 de noviembre.

Ese mismo día, la agenda del Presidente comenzará a las 17.45, cuando tomará la palabra en el American Business Forum.

Luego, a las 19.15 volará a Palm Beach, donde a las 22.30 intervendrá en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

El viernes, a las 00.30, viajará a la ciudad de Nueva York, a la que llegará a las 3.30.

Al mediodía, participará en el conversatorio "Nuevas oportunidades de inversión en Argentina" del Council of the Americas.

A las 19, partirá rumbo a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, lugar al que llegará a las 3 del día siguiente.

Una vez allí, a las 9.30 irá en otro vuelo a la ciudad de El Alto, donde arribará a las 10.20 del sábado.

En el país andino participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional, a las 11.

Luego, saludará al flamante presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira.

A las 13, asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando.

Finalmente, a las 14 tomará el avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires, donde llegará a las 17.35 del mismo día.