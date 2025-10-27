Javier Milei, tras la elección: “Mi objetivo es dejar a la Argentina en el camino de grandeza”

El presidente Javier Milei celebró el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y destacó que su intención es reconducir a la Argentina hacia un futuro de crecimiento.

“Tendré dos años más. Si los argentinos quisieran seis años, pero lo mío es eso: dejar a la Argentina en el sendero que la haga grande nuevamente”, señaló el mandatario.

Milei subrayó que la elección refleja un fuerte respaldo de los argentinos a su gestión y a la continuidad de su agenda de reformas económicas y sociales.

En su primera entrevista posterior a los comicios, sostuvo que el electorado le dio la espalda al kirchnerismo porque todas sus propuestas eran destructivas y reafirmó que “lo peor ya pasó”.

El Presidente destacó que dos tercios de los argentinos decidieron votar por “un futuro mejor, un futuro de prosperidad y de crecimiento”.

Además, comparó al kirchnerismo con una autopista de doble mano que te llevaba a Venezuela o Cuba.

“Es tan obvio lo malo que ni siquiera lo confrontaban, solo querían destruir lo que estamos haciendo”, resaltando que su gestión logró revertir la situación y recuperar el rumbo económico.

Milei señaló que, pese a los “matices en el debate”, existen puntos de acuerdo con los gobernadores que se firmaron en el pacto de mayo y que permitirán avanzar con las reformas.

Además, indicó que se tomará un tiempo hasta el 10 de diciembre para analizar cambios en el Gabinete y consolidar un equipo que contribuya a implementar las reformas de segunda generación.

“Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, no tenga duda de que los voy a sumar. Yo soy bilardista, mi compromiso es mi contrato electoral de 2023”, enfatizó.

Finalmente, el Presidente aseguró que la victoria consolida su posición política y abre una nueva etapa para el país.

“Es una elección en la que, sobre todas las cosas, los argentinos decidieron no volver al pasado. Estoy muy contento con que el pueblo argentino no quiso esa propuesta destructiva”, concluyó.