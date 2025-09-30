Javier Milei se reunirá con Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca

La Cancillería argentina confirmó este martes que el presidente Javier Milei realizará una visita oficial a Estados Unidos el próximo 14 de octubre, donde será recibido en la Casa Blanca por el presidente Donald J. Trump.

Informe: Liliana Arias.

Durante su estadía, Milei y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial para jefes de Estado en visita a Washington, D.C.

El comunicado oficial destaca que este encuentro apunta a fortalecer la asociación estratégica entre ambos países, sustentada en valores compartidos como la libertad, la democracia y la prosperidad.

Cabe recordar que recientemente Milei ya estuvo en Estados Unidos: el 23 de septiembre mantuvo un encuentro bilateral con Trump en Nueva York, acompañado por su canciller Gerardo Werthein y el ministro de Economía Luis Caputo.

Además, en esa ocasión EE. UU. ratificó su disposición a canalizar respaldo financiero a través de un swap de 20.000 millones de dólares.