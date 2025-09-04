El Presidente mantuvo un encuentro con la joven argentina candidata a astronauta

Del encuentro también participaron el Ministro de Economía, Luis Caputo, y el Embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford.

La ingeniera biomédica tiene 28 años y es la primera argentina convocada para el proyecto PoSSUM que estudia la dinámica de la atmósfera superior y su papel en el clima global.

En 2027, Noel será parte de la PAM (Private Astronaut Mission) de Axiom Space, que la convertirá en la primera argentina en volar al espacio. La compañía trabaja en coordinación con la NASA y cuenta con apoyo institucional de la CONAE y de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.

