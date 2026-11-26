El Presidente reunió este jueves con su par de la República del Paraguay, Pedro Alliana, en el Palacio de López, Asunción.

Previamente, el mandatario participó de la ceremonia de recepción oficial en el Palacio de López, que incluyó honores militares, la entonación de los himnos nacionales y el saludo de las delegaciones.

Además, realizó una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes de la Patria, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez.