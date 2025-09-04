Javier Milei se reunió con varios empresarios en Los Angeles

En sus primeras actividades desde Estados Unidos, el jefe del Estado dialogó con Michael Milken, junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Participaron del encuentro además los siguientes empresarios: Adam Cohn, ⁠Adam Levinson, ⁠Alesia Haass, ⁠Behdad Eghbali, ⁠Beny Alagem, ⁠Carl Meyer, ⁠Chris Kanoff, ⁠Jae Lee, James Montogomery, ⁠Javier Romo, ⁠Jim Gordon, ⁠⁠Lance Milken, ⁠Matt de Orfano, ⁠Mike Piwowar, ⁠Olivier de Givenchy, ⁠Ryan McInerney y Jay Collin’s.

Previamente, el Presidente y el ministro de Economía se reunieron con la joven ingeniera Noel De Castro, convocada por Estados Unidos para participar de un plan aeroespacial y que podría convertirse en la primera astronauta argentina.

En el encuentro también estuvo el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford.

La ingeniera biomédica tiene 28 años y es la primera argentina convocada para el proyecto PoSSUM que estudia la dinámica de la atmósfera superior y su papel en el clima global.

En 2027, Noel será parte de la PAM (Private Astronaut Mission) de Axiom Space, que la convertirá en la primera argentina en volar al espacio. La compañía trabaja en coordinación con la NASA y cuenta con apoyo institucional de la CONAE y de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.