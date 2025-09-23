Javier Milei se reunió con Donald Trump en Nueva York

El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York y le agradeció "por su gran amistad y este gesto extraordinario".

En el encuentro también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Gerardo Werthein.

Previo a la reunión, Trump escribió en la red social Truth: “El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.

Y continuó: “Heredó un ‘desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical, muy parecido a Joe Biden, el presidente más corrupto, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación, sin embargo, ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto“.

“Hemos tenido una relación tremenda con Argentina, que se ha convertido en un aliado fuerte, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito”, desarrolló.

Trump destacó que “Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente — ¡Nunca los defraudará!“.

El jefe de Estado argentino tiene previsto participar a las 20 de una recepción ofrecida por Trump, en el marco de su visita oficial a Estados Unidos.