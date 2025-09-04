Javier Milei se reúne en Estados Unidos con líderes empresariales 

El presidente argentino Javier Milei viajó a Estados Unidos para reunirse con líderes empresariales y se espera que regrese al país antes de los comicios del domingo en la Provincia de Buenos Aires.

Informe: Hernán Mundo.

El jefe de Estado despegó el miércoles a las 23 rumbo a Los Ángeles en un vuelo especial, con una escala técnica prevista en Lima, Perú; y, según el cronograma oficial, arribará este jueves a las 13, hora argentina, para trasladarse a su alojamiento.

Entre las actividades previstas para hoy, el presidente Milei tendrá un almuerzo a las 17:30 con la astronauta argentina Noel del Castro y un encuentro a las 20:30 con el presidente del Instituto Milken, D. Michael Milken.

Luego, a las 21:15, se reunirá con el ministro de Economía Luis Caputo, el embajador Alejandro Oxenford y un grupo de líderes empresariales e inversionistas.

Más tarde, a las 23:00, el Presidente se reunirá con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson, y a las 23:30 con el empresario argentino Andy Kleinman.

El viernes 5, a las 14 horas, Milei y su comitiva emprenderán el regreso a Buenos Aires, con arribo estimado el sábado a las 04 horas, hora argentina.

En relación a la visita prevista a Washington para avanzar en el Programa de Exención de Visas, fuentes oficiales aclararon que las versiones sobre la suspensión del acuerdo eran “falsas y maliciosas”.

La comitiva argentina, encabezada por Juan Pazo, permaneció en Miami realizando actividades técnicas vinculadas a la modernización del sistema aduanero y reuniones con Customs and Border Protection (CBP).

El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, confirmó que el programa de visa waiver “goza de buena salud” y que se continúa trabajando para su implementación.

Agenda del Presidente en Estados Unidos (horarios en hora argentina):

Jueves 4 de septiembre

13:00 – Arribo a Los Ángeles, previa escala técnica en Lima. Traslado al alojamiento.

17:30 – Almuerzo con la astronauta Noel del Castro.

20:30 – Encuentro con D. Michael Milken, presidente del Instituto Milken.

21:15 – Reunión con el ministro Luis Caputo, el embajador Alejandro Oxenford y líderes empresariales e inversionistas.

23:00 – Reunión con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson.

23:30 – Reunión con el empresario Andy Kleinman.

Viernes 5 de septiembre

14:00 – Regreso a Buenos Aires.

Sábado 6 de septiembre

4:00 – Arribo a la Ciudad de Buenos Aires.