Javier Milei se convirtió en el primer presidente argentino invitado al aniversario de independencia de Estados Unidos

El jefe de Estado argentino fue invitado a la celebración por el 250° aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, en la residencia del embajador de ese país en la Argentina, Peter Lamelas.

El embajador estadounidense Peter Lamelas declaró durante la celebración: "¡Tenemos mucho que celebrar! 250 años de libertad. Y una amistad entre Estados Unidos y Argentina que sigue fortaleciéndose, unida por la libertad, la democracia y la prosperidad compartida".

"Hoy celebramos 250 años de la independencia de EE.UU. Y estoy orgulloso de ser el anfitrión de este festejo en Argentina junto a mi esposa Stephanie", agregó.

El presidente Milei es el primer mandatario argentino en participar de esta celebración en la sede diplomática en Buenos Aires.

Acompañado por otras autoridades nacionales, Milei arribó a las 19.15 a la residencia del Embajador de los Estados Unidos, quien lo recibió en ese lugar para iniciar juntos la celebración.

Milei y Lamelas encabezaron la conmemoración que incluyó los himnos de ambas naciones, palabras del embajador y un espectáculo musical.