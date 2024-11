Javier Milei saludó a Donald Trump: “Felicidades por tu formidable victoria, puedes contar con Argentina”

Tras conocerse los resultados parciales de las elecciones, Donald Trump se autoproclamó presidente electo de Estados Unidos. Y a las 6:51 de la mañana del día siguiente del comicio, el mandatario Javier Milei usó sus redes sociales para saludar al ganador, que genera importantes expectativas en la Casa Rosada debido a la afinidad que hay entre el líder libertario y el líder republicano.

- Javier Milei: "@realDonaldTrump Felicitaciones por su formidable victoria electoral. Ahora, Make America Great Again (haz a América grande de nuevo). Saben que pueden contar con Argentina para llevar a cabo su tarea. Éxitos y bendiciones. Atentamente, Javier Milei".

.@realDonaldTrump congratulations on your formidable electoral victory.

Now, Make America Great Again. You know that You can count on Argentina to carry out your task.

Success and blessings.

Best regards,

Javier Milei ( @JMilei ) pic.twitter.com/gpOPYlxj7u

— Javier Milei (@JMilei) November 6, 2024