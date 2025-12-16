Javier Milei recibió al presidente electo de Chile y confirmó que asistirá a su asunción

El presidente Javier Milei se reunió este martes al mediodía en la Casa de Gobierno con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, a quien reiteró sus felicitaciones por el contundente triunfo en la segunda vuelta electoral y deseó el mayor de los éxitos en su gestión.

Informe: Liliana Arias.

El Presidente, ante una invitación formulada por Kast, confirmó su participación en la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Chile, que se realizará el próximo 11 de marzo.

La elección de Argentina como primer destino internacional del presidente electo de Chile da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales, destacó Presidencia en un comunicado.

Los presidentes trazaron una hoja de ruta para el trabajo conjunto y establecieron prioridades en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional, promoción del comercio y las inversiones, y cooperación en sectores clave de la economía.

En ese contexto, instruyeron a sus equipos de trabajo iniciar contactos para retomar las reuniones de los principales mecanismos de la agenda bilateral a fin de avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna, que potencie el desarrollo económico y la prosperidad de nuestros países.

Los principios rectores que guiarán esta nueva etapa del relacionamiento bilateral serán, ante todo, la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, en un espíritu de cooperación y confianza mutua, y con la decidida voluntad política de inaugurar un camino sostenido de crecimiento para ambos países y de mayor seguridad en la región.