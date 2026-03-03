Javier Milei recibió al embajador de Estados Unidos y afianza su vínculo con ese país

Fuentes de la Casa Rosada dijeron que no se descarta una visita del principal funcionario de Donald Trump, Marco Rubio.

En medio del conflicto en Medio Oriente, el presidente mantuvo un encuentro en Olivos con el diplomático norteamericano.

El Presidente prepara un viaje hacia Miami para una cumbre con líderes latinoamericanos organizada por Trump.

Luego, inaugurará el 'Argentina Week' en Nueva York y, a su regreso, es 'altamente probable' que reciba al funcionario republicano para afianzar la relación bilateral.