Javier Milei recebeu delegações estrangeiras

O recém empossado presidente da Argentina, Javier Milei, foi recebido na Casa Rosada (sede do Poder Executivo na Argentina) por delegações estrangeiras que chegaram ao país para acompanhar a sua posse.

Entre elas estavam o rei da Espanha, Felipe VI; o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski; o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, que falou sobre "uma nova esperança para a América Latina".

Javier Milei recebeu as saudações acompanhado de sua vice-presidente, Victoria Villarroel, e da nova ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino.

O Presidente da Armênia, Vahagn Khachaturian, e o Chanceler do Estado de Israel, Eli Cohen, também estavam presentes.

A eles se juntaram o presidente do Chile, Gabriel Boric; o presidente do Equador, Daniel Novoa; o presidente do Uruguai, Lacalle Pou; e o presidente do Paraguai, Santiago Peña.

Brasil, Peru, Colômbia e Bolívia enviaram delegações chefiadas por seus ministros das Relações Exteriores.

A eles se juntaram delegações da China e de outras embaixadas credenciadas na Argentina.

O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e representantes da Vox Espanha também participaram.