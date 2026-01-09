Javier Milei ratificó que está dispuesto a ayudar a EEUU en la lucha contra el chavismo

El Presidente reiteró además que está trabajando activamente para la conformación de un bloque regional de 10 países con los que nuestro país comparte "las ideas de la libertad".

En una entrevista con CNN en español, Milei también habló sobre la situación económica de Argentina y aseguró que a partir de la mitad de este año, debería empezar con cero la tasa de inflación".

Respecto a la situación en Venezuela, el mandatario expresó que si Estados Unidos necesita el apoyo de Argentina "lo tendrá".

"En el caso de (Nicolás) Maduro es un dictador y está vinculado al narcotráfico y además ha contaminado el continente con espías, con actos subversivos", agregó.

Añadió además: "Yo estoy de acuerdo con que Estados Unidos avance, y si necesitan de mi apoyo lo va a tener porque es un régimen dictatorial narcoterrorista que ha infectado a todo el continente, inyectando dinero para generar problemas en todos aquellos gobiernos que no responden al socialismo del siglo XXI. Más claro que échele agua".

https://cdn.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2026/01/069-Javier-Milei-Entrevista-CNN-Espanol-Venezuela.mp3

Al ser consultado sobre qué tipo de apoyo podría prestar Argentina, respondió que "el que le requieran" e insistió con que está dispuesto a ayudar y a dar la "batalla por la libertad en todo el mundo".

Milei precisó que evaluarán de qué forma ayudar en caso de que la administración de Donald Trump se lo requiera. "Lo evaluaremos cuando nos hagan los pedidos. Si los podemos responder, lo vamos a hacer", dijo.

Respecto a la posibilidad de una salida diplomática al conflicto en Venezuela, el Presidente dijo que no cree que sea una alternativa, porque "la solución de los aliados del socialismo del siglo XXI es: que no paguen los costos por las aberraciones que hicieron".

Milei también se refirió a la conformación de un nuevo bloque regional, al ratificar que está trabajando "activamente por eso".

Dijo que todavía no le pusieron nombre pero que hay "un grupo de 10 países" trabajando y que seguirá avanzando.

"Estamos intentando hacer un bloque donde nuestra propuesta sea abrazar a las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones", subrayó.

También opinó sobre la situación en la ONU y el candidato argentino a ocupar la presidencia de ese organismo internacional.

Rafael Grossi -dijo- "tiene una agenda muy concreta y, en parte, de empezar a cambiar este perfil que ha tomado Naciones Unidas, que verdaderamente es un fracaso tras fracaso".

"La Iniciativa Nuevo Milenio fue un fracaso, la Agenda 2030 fue un fracaso y la nueva agenda, que vendría a ser como la Agenda 2030 recargada, también va a ser un fracaso. Entonces hay que tratar de empezar a salir de ese formato woke, que lo único que hace es alimentar burocracia, pero no le mejora la calidad de vida a nadie", explicó.

Para Milei, "lo que tiene que hacer la ONU es volver a su mandato original, que era un espacio donde se juntaban los países para tratar de evitar los conflictos y mejorar las relaciones".

El jefe de Estado declaró por otra parte que está planeando un viaje a China y diferenció las relaciones comerciales que Argentina puede tener con algunos países de las coincidencias ideológicas.

"Puede pensar distinto y puede seguir comercializando; el comercio beneficia a todos. Nosotros estamos planeando un viaje a China. Tenemos una muy buena relación comercial con China y tenemos que tratar de comercializar con todos los países del mundo, y todos aquellos que quieran comercializar con nosotros, bienvenidos. Y en ese sentido, China es un gran socio comercial", agregó.

Milei aclaró no obstante que Argentina es aliada de Estados Unidos e Israel en lo geopolítico", y confirmó que viajará a Israel en 2026 y no descartó una parada en Ucrania, con cuyo presidente Zelensky dijo tener "una gran relación".

"Tengo admiración por él y además un particular afecto", expresó.

En cuanto a la política local, el mandatario hizo un repaso sobre su gestión y se refirió a la victoria en los últimos comicios legislativos.

En ese sentido, aseguró que La Libertad Avanza arrasó en todo el país sobre el peronismo "gracias a un conjunto de elementos donde claramente el apoyo que nos ha dado Estados Unidos ha jugado un rol fundamental".

Sobre su continuidad en el Poder Ejecutivo cuando finalice el actual mandato, Milei sostuvo: "No sé si los argentinos van a decir que yo esté dos años más o seis años más. Supongamos que estuviera dos mandatos, por las reglas en las que yo entré significa que yo me voy de la política. De hecho, una vez que yo termine, ya sea mi primer mandato o mi segundo mandato, no voy a estar más en política".

"El día que yo termine esto tengo pensado irme a vivir a un campo, solo con mis perros, y dedicarme a escribir y dar conferencias".

Tampoco descartó una posible candidatura de su hermana Karina pero dijo que eso habría que preguntárselo a ella.