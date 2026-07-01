Javier Milei presentó a legisladores oficialistas un proyecto de modificación del Banco Central

En una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza, el Presidente anunció que trabaja junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado en una propuesta para modificar la Carta Orgánica de la entidad.

El encuentro, realizado en Casa Rosada, fue convocado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el objetivo de avanzar en los proyectos que impulsa el oficialismo en el Congreso de la Nación.

El presidente Javier Milei también explicó a los legisladores los proyectos que impulsará el oficialismo en el Congreso de la Nación.

Durante la apertura de la reunión, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, señaló que los próximos tres grandes proyectos del oficialismo serán la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal.

Además, presentó al equipo que la acompañará en esta nueva etapa de gestión y agradeció a los diputados y senadores de La Libertad Avanza por el trabajo realizado para impulsar las iniciativas del Gobierno nacional.

También participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vocero presidencial, Adrián Ravier; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo Menem; y el asesor de comunicación del bloque legislativo, Ariel Ferrentino.