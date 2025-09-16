Javier Milei participó de la cumbre de la CPAC

El presidente Javier Milei inició su discurso en la cumbre de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) y lo hizo recordando a Charlie Kirk, a quien definió como "uno de los mejores divulgadores de las ideas de la libertad".

El Presidente arrancó su exposición en Paraguay diciendo: "Crecer como país se volvió algo imposible". En ese sentido, remarcó que desde que La Libertad Avanza llegó al poder "la pobreza era del 57%". "En 2023 la economía argentina estaba en calamidad", agregó.

"Hace dos años los argentinos decidieron cambiar: le dijeron basta a la miseria", completó Milei.

“Quiero comenzar recordando a Charlie Kirk, uno de los mejores divulgadores de las ideas de la libertad. Un referente que nunca le dio la espalda al debate abierto”, expresó Milei al evocar al joven activista político conservador estadounidense que perdió la vida el pasado 10 de septiembre por el impacto de una bala durante una exposición conservadora.

“Su muerte no debe paralizarnos, tenemos la obligación de seguir al frente y no claudicar en la batalla por las ideas. Tarde o temprano, el bien y la verdad triunfarán”, dijo el mandatario.

Desde el Hotel Sheraton de Asunción, el presidente argentino planteó que Paraguay “es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica” para la región, y destacó que desde hace décadas “eligieron abrazar las ideas de la libertad, y como consecuencia han logrado que la inflación sea cosa del pasado”.