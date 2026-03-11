Javier Milei participó de la ceremonia de asunción de José Kast en Chile

El presidente participó en Valparaiso de la asunción del presidente de la República de Chile, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno

Ambos presidentes se abrazaron con calidez en el ingreso al Congreso Nacional de Chile, minutos antes de la ceremonia de jura presidencial.

La escena quedó registrada en la transmisión oficial del evento y se hizo viral en las redes sociales.

Kast se impuso en las elecciones del año pasado a la candidata oficialista Jeannette Jara por casi el 60% de los votos, con un electorado atraído por sus promesas de luchar contra el crimen organizado, el aumento de la delincuencia y la crisis migratoria.

En la previa del cambio de mando estaba previsto un encuentro bilateral entre Milei y el nuevo mandatario chileno en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar.

Sin embargo, la reunión finalmente fue suspendida debido a contratiempos en la agenda de ambas delegaciones.

Pese a la cancelación del encuentro formal, la presencia de Milei en la ceremonia fue interpretada como un gesto político hacia el nuevo gobierno chileno.

Ambos dirigentes mantienen afinidades ideológicas en materia económica y han manifestado posiciones similares en defensa del libre mercado y de políticas de seguridad más estrictas.