Javier Milei: "No voy a descansar hasta que la inflación sea cero”

El Presidente de la Nación reivindicó su gestión y la figura del fundador de esa institución, Carlos Pellegrini.

Milei recordó que cuando asumió dijeron que iban a hacer explotar la cantidad de pobres y pasamos del 57 por ciento al 31 por ciento.

Además, dijo, su gobierno logró "hacer el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad en tiempo y forma".

También mencionó la reducción del gasto público del 30 por ciento y aseguró que no hay registros de semejante ajuste.

"Todos predijeron que no íbamos a lograr bajar la inflación que ahora viaja a niveles del 20 cuando era del 300 por ciento y pronosticaban una mega hiper recesión y no solo no caímos sino que subió el 6 por ciento el PBI".

“Estamos retomando el modelo de la libertad, el modelo de la abundancia y la generación de riqueza, y estamos dejando de lado la mentalidad de la escasez y redistribución que tanto daño le ha hecho a esta bella Nación”.