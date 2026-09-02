Javier Milei: “No vamos a parar hasta derrotar la inflación”

En el cierre del evento “Vientos de Cambio” de la Fundación Libertad y Progreso, el mandatario rechazó cualquier posibilidad de flexibilizar su política económica.

“Mientras yo sea Presidente de la Nación va a seguir habiendo equilibrio fiscal”, sentenció.

Milei reconoció que su gestión “no juega con toda la caja de herramientas”, y agregó: “yo no reniego de eso, me siento orgulloso. Porque parte de las herramientas son moralmente despreciables”.

En ese sentido, el mandatario subrayó que su Gobierno no va a “violentar” el derecho a la vida, a la libertad ni a la propiedad privada, pese a los consejos que recibe por la cercanía de las próximas elecciones.

“En el debate reciente hay muchas personas que a la luz del año electoral que se viene -y lo hacen con buena intención, queriendo que se asegure la reelección para garantizar este rumbo- piden que flexibilicemos nuestra política monetaria y fiscal”, relató.

“La respuesta es: nosotros no vamos a hacer eso. No vamos a flexibilizar nuestra política fiscal, el resultado fiscal no se negocia. Y tampoco vamos a negociar la política monetaria, porque no vamos a parar hasta derrotar la inflación”, enfatizó Milei.

El Presidente repitió su premisa de que “al populismo no se le gana haciendo populismo” y afirmó que su gestión debe mantener el rumbo.

“Y que decidan los argentinos. Qué mejor que por primera vez los argentinos tengan un verdadero menú de opciones donde se puedan tener ideas y resultados”, planteó.

Milei subrayó también la necesidad de “mostrar resultados” a la sociedad, porque si no “se hace difícil acompañar”.

“Una de las cosas que más trabajo demanda es convencer a la sociedad de ser libre. Es la parte más difícil”, sostuvo.

Para el Presidente, eso plantea una dificultad porque el modelo que propone “tiene riesgo”, mientras que el de sus rivales ofrece una mayor seguridad: “Son esclavos pero se aseguraron comida”. En ese escenario, sostuvo que su Gobierno, con los datos, “gana por goleada” pese a los intentos que le adjudicó al periodismo de “apostar al fracaso de la Argentina”.

Además, agradeció a todo su Gabinete por su aporte a la gestión y enumeró los principales indicadores económicos de su administración, entre los cuales destacó la caída de la inflación, de la pobreza y de la indigencia.

“¿Ustedes se imaginan lo que estarían diciendo si estos logros en materia social los hiciera el peronismo? La mitad de las calles de la Argentina tendrían mi nombre. Pero claro, no soy peronista”, ironizó.