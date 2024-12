Javier Milei: "No temo por mi vida; si me mataran, me harían inmortal”

El presidente Javier Milei sostuvo que no teme por su vida y afirmó que, si lo mataran, lo harían “inmortal”, lo cual lo convertiría “en un héroes aún más grande”.

Así lo expresó en una entrevista con el diario italiano Líbero que brindó durante su visita de dos días a Roma, donde se reunió con la primera ministra, Georgia Meloni, participó de un encuentro político juvenil y conversó con empresarios.

"Si me mataran, me harían inmortal. Me convertiría en un héroe aún más grande", sostuvo el mandatario, quien fue definido como una “figura revolucionaria” por el diario Líbero.

En ese marco, le preguntaron si ese perfil no le hacía temer por su vida y su respuesta fue categórica: "No, no temo. Si me mataran, me harían inmortal y eso me convertiría en un héroe aún más grande. Dudo que sean tan estúpidos".