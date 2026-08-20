Javier Milei: “La economía está creciendo y estamos haciendo Argentina grande nuevamente”

Así lo aseguró el presidente Javier Milei, al exponer en la última edición del Council of the Americas. “Cuando llegamos al poder la demanda más apremiante era la tasa de la inflación”, remarcó el Presidente.

Al respecto, recordó que “la recibimos en 211,4% y está viajando al 31,5%,bajamos 95% de la inflación”. “Si tomáramos la inflación mayorista, la caída es más fuerte”, agregó.

Asimismo, estimó que “este período terminaría subiendo 8,3% y sería la primera vez que superemos el crecimiento de la OCDE, que será de 6%”.

“Efectivamente la economía está creciendo, a pesar de todo, el año pasado Argentina creció 4% y en los dos primeros años acumuló una expansión de más de 10 puntos porcentuales”, resaltó.

Y recalcó; “Vaya que estamos haciendo Argentina grande nuevamente”, además de recordar que “la tasa de crecimiento promedio de los últimos 100 años es de 1%”.

“No me gusta ser un país de mitad de tabla, quiero que Argentina sea el país más grande del mundo”, señaló..

En otro tramo de su alocución, afirmó: “Mi mandato fue bajar la inflación y hacer crecer la economía, voy a cumplir con mi mandato”.

“Falta un montón, la foto sigue siendo horrible pero la película sigue siendo la mejor de la historia argentina”, remarcó, y agregó que “esto no es Suiza pero no podemos ignorar las condiciones iniciales”

Además, afirmó: “Sigo depositando mi confianza en los argentinos que no van a querer volver al pasado ni convertirse en Cuba”.

“Argentina es la economía cerrada del mundo”, lamentó, y consideró que “lejos de estar abierta es una cárcel”. Por ello, planteó el Presidente, “para sobrevivir hay que invertir fuerte y tener una economía de escala”.

Asimismo, indicó que “obviamente que los recursos se reasignan” y pidió “tener menos hipocresía”. Y reclamó preguntarse “si es justo defender un sistema corrupto, que genera ineficiencia y seamos todos más pobres”.

“Hacer grande a la Argentina nuevamente depende no solo de que desde el Gobierno hagamos las cosas correctas, sino que volvamos a abrazar los valores de Occidente, los valores judeocristianos, el respeto por la libertad, por la vida, por los contratos”, enfatizó.

Y concluyó: “La batalla no es economía sino moral; así vamos a tomar medidas justas y la contracara va a ser progreso y libertad”.