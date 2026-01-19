Javier Milei inicia una intensa semana en Davos, Suiza

El presidente Javier Milei inició una gira internacional con destino a Suiza, donde participará del Foro Económico Mundial de Davos y desarrollará una agenda de encuentros con referentes políticos, empresariales y de medios internacionales.

Según la agenda oficial, el mandatario arribará a Davos a las 15.30 del martes.

Ese mismo día mantendrá un encuentro con Maurice Ostro, en horario a confirmar.

El miércoles 21 será la jornada central de actividades. Milei realizará un breve saludo protocolar al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, participará del “Country Strategy Dialogue on Argentina” y mantendrá una reunión con CEO de bancos globales.

Además, saludará al presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, y tendrá su intervención en el plenario del organismo.

El jueves 22, el Presidente brindará una entrevista a la agencia Bloomberg y luego dialogará con la editora en jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes.

Ese mismo día, a las 18 (hora suiza), emprenderá el regreso a la Argentina.

La llegada del vuelo presidencial a la ciudad de Buenos Aires está prevista para el viernes 23 de enero a las 6 de la mañana.

La participación en Davos forma parte de la estrategia del Gobierno para exponer el rumbo económico del país y fortalecer el vínculo con actores clave del escenario internacional