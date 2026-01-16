Javier Milei inicia su agenda oficial con presencia en Jesús María y gira internacional

El presidente Javier Milei desarrollará desde este viernes una agenda que combina actividades culturales y compromisos internacionales.

Esta noche asistirá al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en la provincia de Córdoba, uno de los eventos tradicionales más importantes del país.

El sábado, el mandatario viajará a Asunción, Paraguay, para participar de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

El entendimiento es considerado un paso clave para el bloque regional y forma parte de la estrategia oficial de fortalecimiento de los vínculos comerciales con los mercados internacionales.

Luego de su paso por Paraguay, Milei partirá rumbo a Suiza, donde participará del Foro Económico Mundial de Davos, que se realizará del 19 al 23 de enero.

En ese ámbito, el Presidente mantendrá reuniones con líderes políticos y empresarios, con el objetivo de presentar el programa económico argentino y promover la llegada de inversiones.

Para concretar esta agenda, el Poder Ejecutivo autorizó el viaje presidencial al exterior mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, ante la ausencia de una ley que habilite los traslados oficiales durante 2026.

Según se informó, la medida apunta a asegurar la representación del país en compromisos internacionales estratégicos.