Javier Milei inauguró la planta de Lamb Weston en Mar del Plata

El presidente Javier Milei encabezó hoy la inauguración de la planta procesadora de papa más moderna de Latinoamérica, perteneciente a la empresa Lamb Weston, ubicada en Mar del Plata.

El mandatario destacó la importancia de la iniciativa como ejemplo de inversión privada y generación de empleo.

Durante su discurso, Milei señaló que la planta potencia la producción de más de 100 productores locales y que permitirá “exportar desde el puerto de Mar del Plata a toda la región”.

Subrayó que la inversión generará alrededor de 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos, incluyendo la planta, productores y transportistas.

El presidente expresó su agradecimiento a la empresa y a los trabajadores que transformaron el espacio en una planta emblemática y sostuvo que “este es el camino: inversión privada y negocios rentables generan empleo genuino y promueven la economía en otros eslabones”.

Además, en el mismo discurso resaltó que la inauguración representa “una muestra de la Argentina que estamos creando, para nosotros y para otras generaciones”.

Durante el acto, Milei puso el foco en la seguridad y respaldó al precandidato bonaerense Diego “Colo” Santilli, a quien definió como “alguien que sabe del tema y que lo hizo exitosamente en la Ciudad de Buenos Aires”.

El mandatario advirtió que bajo su gestión los narcos y los chorros la van a pasar mal, y recordó el impacto del Plan Bandera en Rosario como ejemplo del trabajo conjunto entre la ministra Patricia Bullrich y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

En este sentido, señaló que el compromiso con la seguridad forma parte de una política integral que busca “devolver la paz y el orden a los argentinos”, y remarcó que los resultados ya se evidencian en “la reducción de la delincuencia a mínimos históricos”.

También afirmó que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado seguirá siendo una prioridad de su administración.

El jefe de Estado vinculó el crecimiento económico con la libertad individual y cuestionó el peso del Estado en la economía.

Sostuvo que “liberar a los argentinos de los grilletes del Estado” implica reducir impuestos y eliminar trabas burocráticas, para que cada ciudadano pueda decidir cómo usar su dinero sin que los políticos se lo digan.

En esa línea, insistió en avanzar con reformas en los planos tributario, laboral y comercial, con el objetivo de “facilitar la inversión, fomentar el empleo y aumentar las exportaciones”.

Hacia el final de su mensaje, Milei pidió mantener el rumbo en las elecciones de octubre y no retroceder en el proceso de transformación iniciado por su Gobierno.

Por la tarde, el jefe de Estado, junto al candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, estará a las 18 en Guemes y Avellaneda.

“No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede!!!”, expresó La Libertad Avanza en sus redes sociales, donde informó el acto.