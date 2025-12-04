Javier Milei firmará el decreto para convocar a sesiones extraordinarias

El objetivo del Gobierno es avanzar en el debate para la aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas de segunda generación.

La publicación en el boletín oficial se concretará la próxima semana, informaron a Radio Nacional fuentes oficiales.

La convocatoria tiene dos ejes: el período de diciembre en el que el mandatario busca que se apruebe la ley de Presupuesto ya con la nueva composición del Congreso.

Y también pretende que se trate la ley de inocencia fiscal.

En febrero, en tanto, se buscará avanzar con la reforma laboral, el nuevo código penal y modificación de ley de glaciares entre otras propuestas.