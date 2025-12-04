Javier Milei firmará el decreto para convocar a sesiones extraordinarias

El objetivo del Gobierno es avanzar en el debate para la aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas de segunda generación.
La publicación en el boletín oficial se concretará la próxima semana, informaron a Radio Nacional fuentes oficiales.
La convocatoria tiene dos ejes: el período de diciembre en el que el mandatario busca que se apruebe la ley de Presupuesto ya con la nueva composición del Congreso.
Y también pretende que se trate la ley de inocencia fiscal.
En febrero, en tanto, se buscará avanzar con la reforma laboral, el nuevo código penal y modificación de ley de glaciares entre otras propuestas.
El presidente Milei aspira de este modo a reactivar un Congreso paralizado, tras la jura de los nuevos diputados, que le permitieron a La Libertad Avanza obtener la primera minoría y un mayor poderío político.
Etiquetas: Javier Milei, sesiones extraordinarias