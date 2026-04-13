Javier Milei expondrá ante empresarios de Amcham antes de viajar a Israel

El presidente Javier Milei dará, este martes, un discurso frente a empresarios norteamericanos antes de su viaje hacia Israel.

En el evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) el mandatario se reunirá con autoridades empresariales para dialogar sobre los ejes que atraviesan el desarrollo del país e intercambiará perspectivas sobre cómo avanzar hacia "una Argentina federal”, según indicaron desde la misma entidad.

Por este tema, el director de comunicación de Amcham Argentina, Nicolás Henrichsen, en diálogo con Segundo Round, dijo que "estará casi todo el gabinete nacional, encabezado por el presidente; también varios mandatarios provinciales y titulares de muchas empresas americanas en el país".

Henrichsen, además, aseguró que "el evento servirá para fomentar inversiones, desarrollos productivos y analizar el escenario económico actual de la Argentina. Habrá varias mesas de debates, charlas y reuniones entre los distintos actores".