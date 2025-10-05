Javier Milei: “Estamos a mitad de camino, no aflojen porque esta vez vale la pena”

En Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, el presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fueron recibidos por el gobernador Rogelio Frigerio y por los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza. La visita, realizada este sábado 4 de octubre se desarrolló con normalidad, en un clima de campaña, rodeados del calor de los militantes.

En un marco natural, significativo como es el Parque Urquiza, se desarrolló hoy la actividad prevista para la visita a la ciudad del primer mandatario, Javier Milei y la Presidente de La Libertad Avanza, Karina Milei en una caminata por la costanera de Paraná.

El recorrido convocó a más de 2500 personas que se acercaron para escuchar al presidente y al gobernador, y para conocer a los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza.

Megáfono en mano, a la vera del río Paraná, frente a la amplia concurrencia, Milei expresó: “Vamos a ganar en la tierra de Justo José de Urquiza, en la tierra de la organización nacional. Vamos a dejar de ser una país de bárbaros para convertirnos en la primera potencia mundial”.

El Presidente Javier Milei y el Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunciaron que la hidrovía incorporará en su traza a Entre Ríos mediante el dragado del tramo Paraná Bravo y Paraná Guazú del Rio Paraná, lo cual va a permitir que el sector privado… pic.twitter.com/5WiPI99I34 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 4, 2025

Arriba de una camioneta junto al Gobernador Rogelio Frigerio, Milei agregó: “Estamos en un momento bisagra de la Argentina. Luego de semejante debacle y decadencia decidimos abrazar las ideas de la libertad en 2023. En ese sentido hemos bajado la inflación del 300% al 30%, hemos sacado de la pobreza a 12 millones de argentinos”.

Para cerrar, el presidente expresó ante los entrerrianos: “Estamos en un momento difícil, lo tengo claro. Si bien hicimos mucho, aún mucho por hacer. Estamos a mitad de camino, les pido que no aflojen porque esta vez vale la pena”

Por último Milei alentó a sus seguidores: “No tiremos a la basura este gran esfuerzo. Por eso entrerrianos, les pido que nos sigan acompañando. No aflojen, que La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”

Los candidatos de la Alianza acompañaron el evento. Estuvieron presentes quienes buscan ocupar las primeras bancas en la Cámara de Senadores del Congreso Nacional: Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, y quienes se postulan para la Cámara de Diputados: Andrés Laumann, Alicia Fregonese, Darío Schneider, Eliana Lagraña y Wenceslao Gadea. También asistió Roque Fleitas, jefe de campaña de la Alianza; además de autoridades del Gobierno provincial y de los Gobiernos locales de los distintos puntos de la provincia.